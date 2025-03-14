В Орле мост у Детского парка признали аварийным

Об этом сообщили в администрации города.

Представители мэрии оставили соответствующий комментарий в соцсетях. Дискуссия о судьбе моста развернулась в паблике «Орёлтаймс» «Вконтакте».

«Мост в аварийном состоянии, это подтверждено результатами обследования», — пояснили с аккаунта мэрии.

Напомним, что мост ожидает реконструкция, после которой он станет транспортным. Однако пока не готовы даже проект и смета работ.

Официальное название подвесного моста – «Юбилейный». Он был открыт в 1967-м году, к очередному юбилею Октябрьской революции.

ИА «Орелград»