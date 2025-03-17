ОСФР не доказало недобросовестного обогащения пенсионерки

Иск о возмещении материального ущерба рассмотрел Советский суд Орла.

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области в обоснование заявленных требований указало, что жительница региона является получателем страховой пенсии по старости. В период с 1 января 2002 года по 31 мая 2023 года ответчик являлась работающим пенсионером. Далее прекратила свою трудовую деятельность. При этом женщина заключила договор гражданско-правового характера о выполнении работ с АО «Корпорация Гринн».

Тем не менее, в августе 2023 года женщине в результате массового перерасчета в автоматическом режиме произведена индексация страховой пенсии и произведена доплата. С июня 2023 года по 31 августа 2024 года сложилась переплата страховой пенсии по старости в размере 134 055 рублей 20 копеек. ОСФР по Орловской области был составлен Протокол о выявлении излишне выплаченных пенсионеру сумм пенсии и социальных выплат, вынесено Решение об обнаружении ошибки. Пенсионерке направили претензию о возврате излишне выплаченных денежных средств. Однако до настоящего времени орловчанка не сделала возврат, что и послужило поводом для обращения в суд.

Согласно подпункту 3 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счётной ошибки. Поскольку добросовестность орловчанки при разрешении требований ОСФР по Орловской области о взыскании излишне выплаченных сумм страховой пенсии по старости презюмируется, бремя доказывания недобросовестности возлагается на учреждение, требующее возврата денежных средств.

Судом установлено, что сведения о заключении и о прекращении гражданско-правовых договоров, заключенных с АО «Корпорация Гринн» предоставлялись в ОСФР по Орловской области. Истец обладал информацией о трудоустройстве пенсионерки, и как следствие об отсутствии оснований для индексации размера пенсии. Недобросовестного поведения, повлиявшего на переплату страховой пенсии по старости, со стороны ответчика не установлено, и истцом не заявлялось. Доказательств, подтверждающих совершение каких-либо неправомерных действий, направленных на введение ОСФР по Орловской области в заблуждение не представлено.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства и учитывая подлежащие применению к спорным отношениям нормы материального права, суд не нашёл оснований для удовлетворения исковых требований, заявленных ОСФР по Орловской области.

То обстоятельство, что сложившуюся переплату страховой пенсии по старости истец связывает с техническими причинами, суд не принял во внимание, поскольку именно на ОСФР возложена обязанность по ежемесячному уточнению факта осуществления (прекращения) пенсионерами работы и (или) иной деятельности.

Решение может быть обжаловано.

ИА “Орелград”