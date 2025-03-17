Орловский предприниматель вынудила «Альфа-Банк» ответить за мошенников

Суд решил возместить ущерб, назначил штраф и установил компенсацию морального вреда.

Решение по делу вынесено Заводским районным судом в конце февраля. Предприниматель Репичева Н.И. обратилась с иском к АО «Альфа-Банк» о защите прав потребителей. В обоснование требований указала, что в июле 2022 года заключила с ООО «Адванта Логистик» договор поставки аммиачной селитры общей стоимостью, с учетом доставки, более 198 тысяч рублей. Предприниматель оплатила товар, однако удобрения не привезли. Она обратилась к поставщику с требованием о возврате денежных средств. В ответ ООО «Адванта Логистик» сообщило, что не заключало договор, организация осуществляет деятельность по оптовой торговле и перевозке топлива, другой хозяйственной деятельности не ведет.

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что от имени ООО «Адванта Логистик» неустановленным способом и лицами были неправомерно открыты расчетные счета, в том числе в АО «Альфа-Банк». Решением Арбитражного суда города Москвы от 3 марта 2023 года договор банковского счета, на который Репичевой Н.И. были переведены денежные средства, признан не заключенным. Документы, предоставленные в АО «Альфа Банк» являлись недостоверными, волеизъявление ООО «Адванта Логистик» на открытие счета отсутствовало.

Банк получателя обязан надлежащим образом исполнять поручение плательщика либо указать на несоответствие поручения установленным требованиям, посчитала предприниматель. Поскольку АО «Альфа-Банк» не осуществило идентификацию лица, обратившегося с заявлением об открытии банковского счета на имя ООО «Адванта Логистик», следовательно, имеются основания для взыскания убытков. Также орловчанка попросила компенсировать расходы на юриста, выплатить компенсацию морального вреда, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя, судебные расходы.

Исковые требования АО «Альфа-Банк» не признало. С их точки зрения, истцом не доказан состав, обязательный для возложения гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков, а также то, что ответчик является причинителем вреда. При открытии счета АО «Альфа-Банк» действовало добросовестно, на основании представленных ООО «Адванта Логистик» необходимых документов. Кроме того, в данном случае не подлежит применению закон о защите прав потребителей, поскольку истец не является клиентом банка.

Суд же посчитал довод АО «Альфа-Банк» об отсутствии вины в причинении истцу материального ущерба несостоятельным. Банк получателя денежных средств обязан указать на несоответствие поручения установленным требованиям, в частности, если указанный плательщиком счет не принадлежит указанному плательщиком получателю денежных средств. Судом было установлено, что при открытии счета АО «Альфа-Банк» предоставлен паспорт, не являющийся паспортом генерального директора ООО «Адванта Логистик». При этом обязанность идентификации клиентов при открытии и ведении банковских счетов возложена на кредитные организации, осуществляющие операции с денежными средствами.

Решено взыскать с АО «Альфа-Банк» в пользу Репичевой Н. И. денежные средства в размере 188 604 рубля 45 копеек; компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 119 302 рубля 23 копейки.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”