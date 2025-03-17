Жителей Орла обучат гражданской обороне

17.3.2025 | 9:00 Важное, Новости, Общество

Занятия будут проводить в специальных учебных пунктах.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Мэр Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации города Орла «Об организации подготовки населения города Орла по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Поправки внесены «в целях приведения в соответствие с действующим законодательством и актуализации муниципального нормативного правового акта». В частности, в соответствии с обновленным документом, в областной столице должны действовать учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

Юрий Парахин распорядился создать их при администрации города Орла и на базе муниципальных учреждений. Такие пункты будут работать во всех четырех территориальных управлениях администрации города Орла, а также в Орловском городском центре культуры, культурно-досуговом центре «Металлург», Центрах детского творчества №№ 1, 2, 3 и 4. Руководителем всех учебно-консультационных пунктов при администрации будет начальник городского отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Общее руководство учебно-консультационными, созданными на базе муниципальных учреждений, возложено на руководителей самих учреждений. Начальникам территориальных управлений администрации города Орла мэр Парахин поручил определить сотрудников, которые будут выполнять функции инструкторов и консультантов учебно-консультационных пунктов. Соответствующие изменения должны быть внесены в их должностные инструкции.

Руководители муниципальных учреждений также обязаны назначить инструкторов и консультантов из числа своих подчиненных – штатных сотрудников. По поручению мэра все учебно-консультационные пункты получат специализированные стенды, литературу и оборудование в рамках муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование системы гражданской обороны в городе Орле на 2025-2027 годы». Последняя была утверждена в январе 2025 года.

ИА «Орелград»


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