Орловцы завалили МФЦ налоговыми декларациями

Услуга по приему декларация стала одной из самых востребованных.

Как сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, в этом году увеличился спектр налоговых услуг, которые оказываются жителям региона сотрудниками областного МФЦ и его филиалов. Теперь таких услуг насчитывается 30. Причем в ведомстве подметили, что одной из наиболее востребованных услуг является услуга по приему деклараций о доходах физических лиц, заполненных по форме 3-НДФЛ. По данным налоговой службы, в 2025 году орловцы подали в отделения МФЦ уже более 2,6 тысячи таких деклараций.

«Услуги ФНС России в Орловской области можно получить не только в налоговых органах, но и в отделениях многофункциональных центров, – напоминают в ведомстве. – Для получения услуги физическим лицам необходимо представить на бумаге заполненную налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ с приложением копий документов, подтверждающих доходы, расходы и право на получение вычетов, а также документ, удостоверяющий личность».

Декларационная компания стартовала 1 января 2025 года. В ее рамках орловцам предстоит задекларировать доходы, полученные в 2024 году. Надо успеть это сделать до 30 апреля 2025 года, а заплатить исчисленный в декларации налог необходимо не позднее 15 июля 2025 года. В противном случае к опоздавшим могут быть применены штрафные санкции. В налоговой службе подсказали, что заполнить декларацию можно с помощью программы «Декларация 2024».

Найти ее можно на сайте Федеральной налоговой службы, программа находится в свободном доступе. Скачать ее можно в разделе «Все сервисы» и подразделе «Программные средства». «В процессе внесения данных программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибок», – уточнили в Управлении ФНС. Напомним, что с 2025 года в России введена пятиступенчатая шкала ставок по налогу на доходы физических лиц.

Управление ФНС России по Орловской области разработало примеры расчета НДФЛ в зависимости от суммы годового дохода налогоплательщика. Ставка 13 процентов будет применяться к сумме дохода до 2,4 миллиона рублей включительно, ставка 15 процентов – к сумме дохода свыше 2,4 миллиона рублей, но не более 5 миллионов рублей, ставка 18 процентов – к сумме дохода свыше 5 миллионов рублей, но не более 20 миллионов рублей, ставка 20 процентов – к сумме дохода свыше 20 миллионов рублей, но не более 50 миллионов рублей, ставка 22 процента – к сумме дохода свыше 50 миллионов рублей.

«При этом стоит учитывать, что для доходов от продажи имущества и операций с ценными бумагами, дивидендов, страховых выплат, процентов по вкладам применяются ставки 13 и 15 процентов, – следует из информации налогового органа. – Ставки 13 процентов с доходов до 5 миллионов рублей и 15 процентов с доходов свыше 5 миллионов рублей остаются для зарплат в части районных коэффициентов и надбавок, а также выплат участникам СВО».

ИА «Орелград»