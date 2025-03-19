Контракт на строительство аэропорта могут расторгнуть

Завтра состоится разговор орловского губернатора с генеральным подрядчиком.
Об этом Андрей Клычков рассказал на сегодняшней пресс-конференции с участием журналистов федеральных и региональных СМИ.
Напомним, ООО «Ирмаст-Холдинг» существенно затянуло сроки сдачи первой очереди реконструкции бывшего аэропорта «Южный». Также его заподозрили в невыплатах заработной платы.
«Компания выполнила значительный объём работ — это и взлётная полоса, и водоотведение, и начало строительства пассажирскоо терминала», – признал Клычков.
Тем не менее, с октября минувшего года процесс начал существенно «буксовать».
«На завтра у меня очередной вызов подрядчика. Поставили ему до 1 апреля срок, по выстраиванию графика работ и по погашению долга по зарплате. И, в принципе, я не исключаю, при отсутствии от него адекватной деятельности, расторжение этого контракта», – заявил орловский губернатор.
ИА «Орелград»