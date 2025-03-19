Контракт на строительство аэропорта могут расторгнуть

19.3.2025 | 16:17 Важное, Новости, Транспорт

Завтра состоится разговор орловского губернатора с генеральным подрядчиком.

Фото: vk.com/orelregion_government

Об этом Андрей Клычков рассказал на сегодняшней пресс-конференции с участием журналистов федеральных и региональных СМИ.

Напомним, ООО «Ирмаст-Холдинг» существенно затянуло сроки сдачи первой очереди реконструкции бывшего аэропорта «Южный». Также его заподозрили в невыплатах заработной платы.

«Компания выполнила значительный объём работ — это и взлётная полоса, и водоотведение, и начало строительства пассажирскоо терминала», – признал Клычков.

Тем не менее, с октября минувшего года процесс начал существенно «буксовать».

«На завтра у меня очередной вызов подрядчика. Поставили ему до 1 апреля срок, по выстраиванию графика работ и по погашению долга по зарплате. И, в принципе, я не исключаю, при отсутствии от него адекватной деятельности, расторжение этого контракта», – заявил орловский губернатор.

ИА «Орелград»


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