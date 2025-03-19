Клычков опроверг туристический провал Орловщины

Росстат поставил наш регион на последнее место в ЦФО.

Служба статистики сравнила регионы по объёмам туристического потока в 2024-м году. Орловская область заняла последнее место в округе, пропустив вперёд даже Курскую и Белгородскую области, затронутые боевыми действиями. В Орловской области зарегистрировали 383 тысячи 161 туристическую поездку.

Однако Клычков не согласился с такими оценками. По его словам, всё дело в методике расчётов Росстата.

«Статистика по туризму предоставляется на основании номерного фонда. Мы в ЦФО в шесть раз уступаем регионам по объёмам номерного фонда. Туристы, которые в Курской и Белгородской областях, – тоже, наверное, понимаем, что это за туристы, которые занимают номерной фонд? По территориям, аналогичным с нами, мы в 2,5 раза меньше имеем номерной фонд», – пояснил губернатор.

При этом, по словам Клычкова, по оценке Российского союза туриндустрии Орловщина стала четвёртым в стране регионом по росту запроса на поездки, пропустив вперёд только Калмыкию, Астраханскую область и Крым. В областном правительстве считают, что реально за минувший год наш регион принял около полумиллиона туристов.

Также он отметил, что Орловская область является регионом «однодневного туризма». «Билетов на поезд в Орёл не купить», – заявил Клычков.

ИА «Орелград»