На площади Ленина споёт «Хор Турецкого»

Концерт состоится в Орле 15 апреля.

Выступление будет приурочено к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Заявление прозвучало в ходе сегодняшней пресс-конференции с участием журналистов федеральных и региональных СМИ.

«Поддержать наших ребят, участников СВО, жителей», – указал губернатор цель мероприятия.

Всего к юбилею Победы в Орловской области приурочат около 1200 мероприятий. Планируется провести парад, «Бессмертный полк», акцию «Сад памяти» и многое другое. Однако мероприятия могут быть отменены по соображениям безопасности, если соответствующее решение примут силовые структуры.

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ИА «Орелград»