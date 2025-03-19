На площади Ленина споёт «Хор Турецкого»

Концерт состоится в Орле 15 апреля.
Выступление будет приурочено к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Заявление прозвучало в ходе сегодняшней пресс-конференции с участием журналистов федеральных и региональных СМИ.
«Поддержать наших ребят, участников СВО, жителей», – указал губернатор цель мероприятия.
Всего к юбилею Победы в Орловской области приурочат около 1200 мероприятий. Планируется провести парад, «Бессмертный полк», акцию «Сад памяти» и многое другое. Однако мероприятия могут быть отменены по соображениям безопасности, если соответствующее решение примут силовые структуры.
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ИА «Орелград»