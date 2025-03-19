Клычков: Иностранные компании не покидали Орловщину

Орловский губернатор выразил в связи с этим свою радость.

Андрей Клычков осветил тему в ходе сегодняшней пресс-конференции с участием журналистов федеральных и региональных СМИ.

«Я к радости должен сообщить, что у нас ни одна иностранная компания не прекратила деятельность на территории Орловской области», – заявил губернатор (имея в виду период после начала специальной военной операции).

Правда, определённые сложности наблюдались с заводом «Межгосметиз — Мценск». Работа предприятия была приостановлена (однако сотрудники получали зарплату). Однако затем проблему преодолели.

«У нас новый собственник — это бывший руководитель «Уралвагонзавода». Сегодня на предприятии работают больше 140 человек. С хорошей тенденцией развития производственных мощностей», – пояснил Клычков.

ИА «Орелград»