Клычков: Иностранные компании не покидали Орловщину

19.3.2025 | 15:20 Важное, Новости, Экономика

Орловский губернатор выразил в связи с этим свою радость.

Фото: vk.com/orelregion_government

Андрей Клычков осветил тему в ходе сегодняшней пресс-конференции с участием журналистов федеральных и региональных СМИ.

«Я к радости должен сообщить, что у нас ни одна иностранная компания не прекратила деятельность на территории Орловской области», – заявил губернатор (имея в виду период после начала специальной военной операции).

Правда, определённые сложности наблюдались с заводом «Межгосметиз — Мценск». Работа предприятия была приостановлена (однако сотрудники получали зарплату). Однако затем проблему преодолели.

«У нас новый собственник — это бывший руководитель «Уралвагонзавода». Сегодня на предприятии работают больше 140 человек. С хорошей тенденцией развития производственных мощностей», – пояснил Клычков.

ИА «Орелград»


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