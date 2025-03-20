В Орле пройдет Фестиваль спортивного самбо среди сельских команд

Он посвящен 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Соревнования пройду 21 марта в спортивном зале «Победа» ( ул. Тургенева, д. 55). Организаторами являются Федерация самбо Орловской области совместно с департаментом физической культуры и спорта Орловской области. В соревнованиях примут участия мальчики и девочки 8-10 лет, а также юноши и девушки в трёх возрастных категориях: 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет.
Программа:
• 08:00-09:30 – взвешивание
• 10:00 – торжественное открытие
• 10:30 – начало соревнований
• 18:00 – награждение победителей и призёров
Цели и задачи предстоящего соревнования:
• популяризация сельского самбо в Орловской области
• выполнение и подтверждение спортивных разрядов согласно ЕВСК (Единая всероссийская спортивная классификация)
• воспитание нравственных и патриотических качеств у молодых спортсменов
• выявление лучших спортсменов и формирование сборной команды Орловской области.
В феврале 2025 года Портал региона сообщал, что открыто 46 залов самбо, в которых занимаются около 1 300 человек.
ИА “Орелград”