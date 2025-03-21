Крупные нарушения нашли при строительстве детсада на Планерной

Информация о проверке КСП направлена прокурорам и в полицию.

Контрольно-счетная палата города Орла проинформировала о результатах проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на строительство и ввод в эксплуатацию детского сада (ясли) по улице Планерной в областной столице. Было выявлено немало крупных нарушений. Так, аудиторы оценили неправомерное расходование бюджетных средств в 17,177 миллиона рублей. В КСП пояснили, что выполненные работы на указанную сумму не подтверждены актами скрытых работ и документами о качестве использованных материалов, а также не обеспечены гарантийными обязательствами.

Неэффективное использование бюджетных средств оценено в 8,693 миллиона рублей. Из них 8,056 миллиона рублей – оплата работ по устройству кровли, качество которых не выдержало гарантийный срок, а 459,7 тысячи рублей – оплата работ по окраске металлических элементов теневых навесов, ограждения пандуса, швеллеров и стоек крыльца здания, профильной трубы металлического пешеходного ограждения, качество которых не выдержало гарантийный срок.

Кроме того, на 177,6 тысячи рублей приобретено 16 единиц детского оборудования, но «некоторые позиции детской мебели приобретались по завышенным ценам по отношению к среднерыночным ценам аналогичного детского оборудования». Ущерб бюджету города Орла аудиторы оценили в 209,4 тысяч рублей – тут речь идет об отсутствии нескольких предметов мебели и предметов малых архитектурных форм, в частности, урн и садово-парковых диванов, которые должны были быть приобретены.

«С целью принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, недопущения их в будущем, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, направлены представления исполняющему обязанности руководителя МКУ «ОМЗ г. Орла», заведующей МБДОУ – Детский сад № 98 города Орла», – сообщает КСП.

Кроме того, отчет о результатах проверки направлен в Орловский городской Совет народных депутатов, а информация – мэру города Орла, прокурорам Советского и Заводского районов города Орла, а также УМВД России по городу Орлу.

ИА «Орелград»