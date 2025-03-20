В Орле выросла стоимость аренды социального жилья

20.3.2025 | 16:40 ЖКХ, Новости

Соответствующее постановление подписал мэр Юрий Парахин.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Орловский градоначальник установил новый базовый размер платы за наём жилого помещения. Речь идёт о жилплощади, которая предоставляется гражданину по договору социального найма либо по договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда города Орла.

Плата вырастет с 1 апреля. Новый размер составит 67 рублей 54 копейки за один квадратный метр.

На данный момент она равна 53 рублям и 50 копейкам за «квадрат». Таким образом, плата увеличилась сразу на 14 рублей и 4 копейки.

ИА «Орелград»


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