На Орловщину привезут мироточащую икону

Об этом сообщили в Ливенской епархии Орловской митрополии РПЦ.

Речь идёт о Бачуринской иконе Богородицы «Умягчение злых сердец». Она будет находиться в Ливнах в местном Сергиевском соборе с 4 по 7 апреля.

Планируется провести торжественную встречу образа.

Икона называется «Бачуринской», так как постоянное место её хранения — специально построенная часовня, расположенная в подмосковном селе Бачурино. Изначально она принадлежала семье, проживавшей в Москве. Образ начал мироточить в 1999-м году, о чём позднее стало широко известно.

«На иконе стали выступать благоухающие маслянистые капли. А в дни особой скорби и беды в нашей стране на образе появлялись капли кроваво-красного цвета», – рассказывается на сайте Храма Архангела Михаила в Летове, к которому относится часовня, где хранится образ.

Икона уже побывала во многих городах, церквях и монастырях России, а также за рубежом и даже на разных континентах, в том числе, в Америке и в Австралии.

Ранее в Ливны привозили чудотворную икону с «Зоиного стояния».

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ИА «Орелград»