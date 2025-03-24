В Орле обсудили проблемы семей с детьми, страдающими фенилкетонурией

Встреча депутатов Орловского облсовета и родителей состоялась 24 марта.



При фенилкетонурии организм не может правильно расщеплять аминокислоту фенилаланин, которая поступает с белковой пищей. Заболевание можно успешно контролировать при своевременном обнаружении. Однако без ранней диагностики и ограничений в питании вероятно отставание в развитии и иные физические проявления.

Основная проблема, с которой сталкиваются семьи, – дорогое специализированное питание. Заменитель яйца (200 граммов) – 1500 рублей, сосиски (200 граммов) – 1200 рублей, макароны – до 300 рублей и так далее. Ежемесячные расходы на ребенка могут составлять от 20 до 30 тысяч рублей.

Законопроект о поддержке детей с ФКУ в Орловской области был принят в первом чтении в декабре 2023 года. В окончательной редакции утвержден только в начале 2025. Он предполагает выплату семьям, воспитывающим несовершеннолетних с фенилкетонурией, для организации безопасного и разнообразного питания. Размер и порядок назначения выплат устанавливается правительством Орловской области.

На встрече обсудили производителей. Не все смогли обеспечить достойные вкусовые качества: зачастую цена имеет решающее значение. Отечественным компаниям есть куда стремиться. Также важная проблема – детсады отказываются принимать ребят с ФКУ из-за необходимости особой диеты. При этом орловцы лишаются гарантированной социальной услуги.

Руководитель Орловского регионального отделения ЛДПР депутат Владислав Числов отметил, что здоровье детей — это приоритет.

«Наша задача — сделать так, чтобы каждая семья могла обеспечить своему ребенку необходимое питание без финансовых трудностей. Мы будем продолжать работать над улучшением условий для детей с фенилкетонурией и их семей».

ИА “Орелград”