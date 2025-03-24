На Орловщине отремонтировали дорогу к дому участника СВО

24.3.2025 | 17:11 Новости, СВО

Она находится в Покровском районе в посёлке Моховое.

Фото: vk.com/gosfondsvo57

Здесь живёт Валерий Филиппов. В ноябре 2022-го года он отправился на СВО. Там он провёл восемь месяцев.

Орловец служил в должности стрелка-помощника гранатометчика. При исполнении воинских обязанностей мужчина получил ранение, которое привело к инвалидности.

Валерий вернулся на малую Родину, но столкнулся с новыми трудностями. Дорога, ведущая к его дому, становилась непригодной в дождливую погоду. Когда вода размывала грунт, здесь не могли проехать автомобили, в том числе, «Скорая помощь» и техника МЧС.

Подъездная дорога к его дому нуждалась в ремонте, в дождливую погоду грунт размывало, и проехать автомобилям и даже технике спецслужб (скорой помощи, МЧС) было невозможно.

С этой проблемой ветеран СВО обратился в фонд «Защитники Отечества». Районный координатор связалась с местной администрацией. Дорогу отремонтировали.

Как сообщили в региональном отделении фонда, в порядок привели 250 метров дорожного полотна.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования