Орловцам предложили обсудить высотку на улице Пушкина

25.3.2025 | 15:19 Важное, Новости, Строительство

Пройдут публичные слушания по вопросу условно разрешенного вида использования земли.

ООО «Институт каркасного проектирования СМКпроект»

Многоэтажная жилая застройка предполагается на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0030717:12. Он расположен между улицей Пушкина и переулком Трамвайным. На площади чуть более 4,6 тыс. кв. метров предлагают поселить почти 250 человек.

На сайте администрации Орла опубликован эскизный проект. Он подготовлен ООО «Институт каркасного проектирования СМКпроект» из Подольска. В пояснительной записке указано, что «с панорамной точки зрения проектируемый жилой дом будет связующим звеном между группами жилых домов и вечерней школой, что позволит создать привлекательный облик жилой застройки данной территории, внести композиционное единство и придать ей цветовое наполнение».

Основная градостроительная идея описывается как создание удобной современной среды для проживания людей. Так что же задумал застройщик? Это будет здание в 26 этажей (жилых 24). Общая площадь квартир – более 10 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрены 39 машино-мест во дворе. Дополнительно для работников помещений общественного назначения – гостевые стоянки в количестве шести.

ООО «Институт каркасного проектирования СМКпроект»

Пожелания и предложения начали приниматься 21 марта. Очное собрание участников публичных слушаний состоится 10 апреля в градостроительном зале управления градостроительства администрации города Орла (г. Орел, ул. Пролетарская гора, 7). Начало в 16 часов.

ИА “Орелград”


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