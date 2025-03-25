Орловца приговорили к труду за пьяное ДТП с пострадавшим

Дело рассматривал Кромской районный суд.

На скамье подсудимых оказался житель районного центра. Ранее он уже имел проблемы с законом. Причём привлекался к уголовной ответственности именно за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Однако мужчина не сделал должных выводов. В итоге в июле минувшего года он снова сел за руль в нетрезвом виде. Это привело к ДТП — его машина врезалась во встречный автомобиль. Водитель транспортного средства получил телесные повреждения, которые повлекли за собой тяжкий вред здоровью.

Как сообщает прокуратура Орловской области, суд приговорил виновника ДТП к четырём с половиной годам принудительных работ. 15% его заработка будет удерживаться в доход государства.

Также орловца лишили права управлять транспортом на пять лет.

Хотя автомобиль, которым управлял осуждённый, принадлежал не ему, а его супруге, машину всё равно изъяли — тоже в собственность государства.

ИА «Орелград»