Орловский «трубач» отправится в колонию на два года

Дело ещё раз рассмотрели в областном суде.

Преступление произошло в июне минувшего года. Известно, что житель города Ливны вступил в конфликт с ранее незнакомым ему мужчиной. После этого агрессор ударил его фрагментом металлической трубы по голове.

Потерпевший получил травму, которая обернулась тяжким вредом его здоровью. А нападавшему предъявили обвинения по соответствующей уголовной статье (111, часть 2, пункт «з»).

Отягощающим моментом стало использование предмета, применённого как оружие — то есть той самой трубы. В итоге районный суд приговорил мужчину к 2 годам колонии общего режима.

Защита попыталась обжаловать приговор. Однако, как сообщает прокуратура Орловской области, облсуд отклонил жалобу и оставил первоначальное решение без изменений.

ИА «Орелград»