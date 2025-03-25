За три года несовершеннолетние орловчанки родили около 100 детей

Об этом рассказал региональный уполномоченный по правам ребёнка Константин Домогатский.

Он привёл соответствующую статистику в интервью для «Газеты.Ру». «Если брать 2022 год, у нас было 39 родившихся детей у несовершеннолетних, в 2023 году — 35, в 24 — 22 ребенка», – заявил орловский детский омбудсмен.

В связи с этим Домогатский посчитал оправданной инициативу орловского губернатора, который ввёл единовременную выплату в 100 тысяч рублей за рождение ребёнка, в том числе, и для несовершеннолетних матерей. «Дополнительные меры поддержки необходимы несовершеннолетним женщинам, которые в этой ситуации сложной оказались и обучаются», – подчеркнул он.

Ранее сам Андрей Клычков отметил, что соответствующая инициатива исходила от Министерства труда и была поддержана и во многих других регионах России.

Тем не менее, именно орловский указ вызвал не только федеральный, но и международный резонанс. В частности, против таких мер поддержки выступила глава комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

ИА «Орелград»