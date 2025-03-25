В Ливнах переехал Семейный МФЦ

25.3.2025 | 17:30 Новости, Общество

Теперь учреждение будет находиться по другому адресу.

Фото: t.me/print_tv

Оно будет работать на улице Поликарпова, 1, в здании духовно-просветительского центра Ливенской епархии. Оно находится рядом с Сергиевским собором. О переезде сообщило местное «Принт-ТВ».

Ранее ливенский Семейный МФЦ располагался на первом этаже дома по улице Максима Горького, 38.

Учреждение открыли в декабре 2022-го года. Основным инициатором стала общественная организация «Святые покрова».

Планировалось, что открытие Семейного МФЦ, как и в других населённых пунктах, позволит повысить качество и доступность социальных услуг, которые оказываются семьям с детьми.

ИА «Орелград»


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