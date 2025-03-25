«Промцеолит» дал пояснения по судебному разбирательству со своим участием

Публикация «В конфликте вокруг «Промцеолита» в Хотынце очередной поворот», размещённая на сайте издания «Орёлград.ru» 19 марта 2025 года, содержит неточности. В связи с этим представители ОАО «Промцеолит» воспользовались правом на ответ, предоставленным Законом о СМИ.

Автор статьи утверждает: «Кстати, экс-руководитель «Промцеолита» Агамиров доказал в суде, что его увольнение было незаконно». На самом деле апелляционная инстанция отменила решение первой инстанции о признании увольнения Агамирова незаконным. Вышестоящие инстанции, вплоть до Верховного Суда РФ, поддержали законность увольнения. Подтверждающий документ прилагается.

Также публикация акцентирует внимание на победе оппонентов Александра Казаченко, не принимая во внимание, что отмена приговора не отменяет факт незаконности отчуждения акций, поскольку оно установлено решениями нескольких судов. А вот кто должен отвечать за хищение, вопрос открытый. В первоначальном приговоре были указаны Андрей Мушкин, Алексей Тарасов и «иные неустановленные лица». Следствию надо их установить.

Приговор отменён по формальным основаниям: «в связи с выявлением обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела по существу». По самому факту отсутствия преступления и вины осуждаемых суд решения не выносил, о чём свидетельствует формулировка: «остальные доводы апелляционных жалоб адвокатов о невиновности осуждённых и необходимости их оправдания по предъявленному им обвинению подлежат рассмотрению при новом судебном разбирательстве». По сути, поскольку дело направлено в прокуратуру, это можно считать дополнительным расследованием, а не прекращением разбирательства за отсутствием состава преступления. Этот тезис не нашёл отражения в публикации, что делает её односторонней и субъективной.

Таким образом, публикация ИА «Орёлград» содержит неподтверждённые факты и искажения.

ОАО «Промцеолит» планирует обжаловать отмену приговора Таганского районного суда в связи с тем, что последний вынес обоснованное решение, опираясь на доказанные факты.