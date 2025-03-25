В Орловской области сократилось число осужденных

25.3.2025 | 8:20 Закон и порядок, Новости

Областной суд обнародовал статистику своей деятельности в минувшем году.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В 2024 году судами Орловской области было рассмотрено более 2 400 уголовных дел, фигурантами которых являлись около 2,5 тысяч человек. В результате было осуждено свыше 1900 обвиняемых, а в отношении более чем 500 человек уголовное преследование было прекращено, причем не обошлось без вынесения оправдательного приговора. Такие данные приводит пресс-служба Орловского областного суда.
«По вступившим в законную силу приговорам осуждено 1921 лицо, что на 16 процентов меньше, чем в прошлом году (2279), оправдано два лица, – уточнили в ведомстве. – По реабилитирующим основаниям уголовные дела прекращены в отношении шести лиц. Наибольшее количество лиц осуждено районными судами за преступления против собственности – 40 процентов».
Лидерами среди осужденных являются граждане, совершившие кражи – 24 процента в общем количестве осужденных. Далее следуют: незаконные действия и нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами – 16 процентов, неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей – 12 процентов, управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, – 10 процентов, преступления против жизни и здоровья – 6 процентов.
«За преступления коррупционной направленности осуждено 42 лица, экстремистской направленности – 7 лиц, – продолжает пресс-служба Орловского облсуда. – Осуждено 42 лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Наказание в виде реального лишения свободы по приговорам, вступившим в законную силу, назначено трети осужденным, из которых 66 процентов имели неснятые и непогашенные судимости. При этом 30 процентов имели две и более неснятые и непогашенные судимости, а 28 процентов совершили преступление в составе группы».
В облсуде также отмечают, что в минувшем году наиболее часто применяемыми наказаниями для уголовников были лишение свободы, в том числе условное, штраф, обязательные и исправительные работы. В отношении 85 процентов случаев суд при назначении наказаний учел смягчающие обстоятельства. Еще 12 процентам осужденных повезло в том плане, что суд изменил для них категорию преступления на менее тяжкую. Кроме того, не раз назначалось наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкциями Уголовного кодекса РФ.

ИА «Орелград»


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