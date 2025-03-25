Четыре дела завели на участников ЕГЭ

Департамент образования отчитался о результатах проверок.

В Орловской области в 2024 году было возбуждено 11 дел по фактам совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.30 КоАП РФ (умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации, нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации). Об этом говорится в докладе департамента образования Орловской области, содержащем результаты правоприменительной практики.

Из документа, уже прошедшего процедуру общественных обсуждений, следует, что четыре административных дела были возбуждены по фактам нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Во всех четырех случаях административные протоколы были составлены в отношении участников ЕГЭ. Еще семь дел было возбуждено по факту нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.

Протоколы составили на одного участника ОГЭ, а этот экзамен сдают девятиклассники, и на шесть должностных лиц, привлекавшихся к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА). Из доклада следует, что на нарушениях правил ГИА попались еще два участника, но протоколы на них не составлялись, так как они на тот момент не достигли возраста 16 лет. Тем не менее, информацию о них направили в комиссию по делам несовершеннолетних

Таким образом, в минувшем году производство об административных правонарушениях было возбуждено в отношении шести должностных лиц и пяти физических лиц. Решения вынесены четырем протоколам об административных правонарушениях, сумма административных штрафов по ним составила 30 000 рублей. А общая сумма наложенных административных штрафов в сфере образования в 2024 году составила 99 000 рублей.

ИА «Орелград»