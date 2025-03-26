Орловчанка попалась на фиктивной регистрации иностранцев

Попытка легализовать мигрантов обернулась для нее уголовным судом.

Уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации рассмотрел Дмитровский районный суд Орловской области. Оно было возбуждено в отношении местной жительницы по статье 322.3 Уголовного кодекса РФ. Как рассказали в пресс-службе суда, иностранец сам обратился к подсудимой за помощью и попросил фиктивно зарегистрировать его и несколько его приятелей у нее в доме – «поставить на учет по месту пребывания без фактического предоставления им места пребывания».

Женщина согласилась и подала в миграционный пункт ОМВД России по Дмитровскому району заявление о постановке на учет иностранных граждан в принадлежащем ей жилом доме. Органы предварительного расследования пришли к выводу, что женщина осознавала незаконность своих действий. Понимала она и то, что иностранцы должны соблюдать определенный порядок регистрации, передвижения и выбора места жительства на территории РФ.

Кстати, заявление подсудимой было удовлетворено на основании поданных ею документов. Начальник миграционного пункта ОМВД России по Дмитровскому району поставил на учет в доме подсудимой несколько граждан иностранного государства. И только впоследствии выяснилось, что иностранцы и не планировали проживать в ее доме, а сама хозяйка не планировала их к себе пускать. В этом она призналась в ходе судебного заседания.

При вынесении обвинительного приговора суд учел все обстоятельства дела, включая наличие смягчающих обстоятельств, в том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении у подсудимой несовершеннолетних детей, признание ею своей вины в совершении преступления и раскаяние в содеянном. Отягчающих наказание обстоятельств установлено не было. Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. «Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд», – уточняет пресс-служба Дмитровского районного суда.

ИА «Орелград»