Благоустраивать “Рабочий Меридиан” будет местный застройщик

Орловский райцентр определился с подрядчиком.

Компанию для выполнения работ по благоустройству общественной территории на улице Мира “Рабочий Меридиан” в городе Ливны искали с помощью электронного аукциона. По окончании срока подачи заявок получена только одна. ООО “СЗ “Пластиксервис” признано победителем отбора. Контракт подписан 25 марта. Цена – 87 512 450 рублей, что равно начальной. Срок исполнения контракта – 23 декабря 2025 года, указано в ГИС «Торги». Предусмотрена гарантия на результат работ на срок четыре года.

По данным kartoteka.ru, ООО “СЗ “Пластиксервис” зарегистрировано в 2003 году. Компания базируется в Ливнах. Являлась исполнителем более 30 госконтрактов. С 2023 года директором является Ирина Парфенова. Соучредители – Елена Красильникова и Светлана Жиронкина. Этот же подрядчик реализовывал проект «На крыльях перепелки».

Напомним, «Рабочий меридиан» стал одним из победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Для преображения улицы Мира были выбраны такие объекты как ливенская дореволюционная гармошка, плешковская игрушка и перепелки, которые изображены на гербе города. Основным цветом проекта стал красный, отсылая к геральдике.

ИА “Орелград”