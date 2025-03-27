В Орле высадят 350 тысяч цветов

Первыми на клумбах появятся виолы и цинерарии.

Таковы планы на наступившую весну и на лето. О них сообщает пресс-служба Администрации Орла.

Посадками будет заниматься муниципальная «Спецавтобаза».

Также городские клумбы украсят тюльпаны, петунии, бархатцы, бегонии и антирринумы. Кроме того, в ближайшее время должны взойти более ранние посевы.

«Совсем скоро орловчан и гостей города порадуют десятки тысяч тюльпанов, росточки которых уже показались из земли», – напомнили в пресс-службе.

ИА «Орелград»