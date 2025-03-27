В Орле высадят 350 тысяч цветов

27.3.2025 | 17:25 Новости, Общество

Первыми на клумбах появятся виолы и цинерарии.

Фото: ИА “Орелград”

Таковы планы на наступившую весну и на лето. О них сообщает пресс-служба Администрации Орла.

Посадками будет заниматься муниципальная «Спецавтобаза».

Также городские клумбы украсят тюльпаны, петунии, бархатцы, бегонии и антирринумы. Кроме того, в ближайшее время должны взойти более ранние посевы.

«Совсем скоро орловчан и гостей города порадуют десятки тысяч тюльпанов, росточки которых уже показались из земли», – напомнили в пресс-службе.

ИА «Орелград»


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