В Дмитровском районе сменился руководитель

Валентина Мураева назначена исполняющим обязанности главы администрации района.

О назначении объявили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Как пояснил губернатор, назначение произошло накануне.

Ранее Мураева работала заместителем главы администрации Дмитровского района по социальным и экономическим вопросам – начальником отдела по экономике, предпринимательству, труду и торговле.

Напомним, что предыдущий глава района, Сергей Козин, сейчас находится под домашним арестом. Ещё в апреле минувшего года его задержали в связи с подозрениями в превышении служебных полномочий.

Дело рассматривается в Заводском районном суде Орла. Как считает следствие, Козин оплатил подрядчику работы по акту, где содержались заведомо недостоверные сведения. В итоге бюджет потерял 1,9 миллиона рублей.

ИА “Орелград”