В Дмитровском районе сменился руководитель

27.3.2025 | 16:20 Новости, Общество

Валентина Мураева назначена исполняющим обязанности главы администрации района.

Фото: ok.ru/group/57755258060810

О назначении объявили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Как пояснил губернатор, назначение произошло накануне.

Ранее Мураева работала заместителем главы администрации Дмитровского района по социальным и экономическим вопросам – начальником отдела по экономике, предпринимательству, труду и торговле.

Напомним, что предыдущий глава района, Сергей Козин, сейчас находится под домашним арестом. Ещё в апреле минувшего года его задержали в связи с подозрениями в превышении служебных полномочий.

Дело рассматривается в Заводском районном суде Орла. Как считает следствие, Козин оплатил подрядчику работы по акту, где содержались заведомо недостоверные сведения. В итоге бюджет потерял 1,9 миллиона рублей.

ИА “Орелград”


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