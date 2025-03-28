В Орловской области растет число желающих платить налоги

Налоговики региона рассказали о ходе декларационной кампании.

По данным Управления ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 марта 2025 года жители региона подали в налоговые органы 17,3 тысячи деклараций, заполненных по форме 3-НДФЛ. В ведомстве отмечают, что количество орловцев, отчитавшихся о своих доходах за 2024 год и обязанных уплатить налог, по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилось на 10 процентов. Соответственно, выросла и сумма налога, который им следует уплатить,- на 84 процента, или на 43,1 миллиона рублей.

К слову, на заседании расширенной коллегии УФНС России по Орловской области руководитель ведомства Ирина Емельянова подчеркнула, что около 43 процентов налоговых доходов бюджета региона формируется именно за счет налога на доходы физических лиц, то есть за счет отчислений от зарплат и других доходов простых граждан. Так, по итогам 2024 года поступления в областную казну по НДФЛ превысили 20,3 миллиарда рублей. Показатель предыдущего года оказался превышен на 28,4 процента.

«Положительная динамика экономических показателей развития области и повышение эффективности налогового администрирования, позволили значительно увеличить темпы роста налоговых поступлений, – сообщила на заседании коллегии Ирина Емельянова. – По итогам 2024 года в Орловской области поступления в бюджетную систему составили более 94,3 миллиарда рублей, что на 19 процентов больше поступлений 2023 года».

В пресс-службе Управления ФНС добавили, что в минувшем году в федеральный бюджет было перечислено свыше 16,7 миллиарда рублей налогов, собранных на орловской земле. Это на 18,9 процента больше, чем годом ранее. В территориальный бюджет было собрано почти в три раза больше денег – свыше 44 миллиардов рублей, или на 13,8 процента больше, чем в предыдущем году. Непосредственно в областной бюджет за год поступило более 35,3 миллиарда рублей, рост показателя составил 11,3 процента по сравнению с предыдущим годом.

ИА «Орелград»