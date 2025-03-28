Облизбирком проведет конкурс в честь Победы

Принять участие в конкурсе смогут молодые и будущие избиратели.

Избирательная комиссия Орловской области проведет онлайн-конкурс среди молодых и будущих избирателей. Он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет под названием «Наш выбор – Победа!» в период с 31 марта по 30 мая 2025 года. Его основные цели: сохранение исторической памяти о событиях и героических подвигах защитников Отечества и популяризация деятельности избирательных комиссий Орловской области.

Конкурс проводится Избирательной комиссией Орловской области совместно с молодежными и территориальными избирательными комиссиями в два этапа: территориальный этап – с 31 марта по 16 апреля 2025 года, региональный этап – с 22 апреля по 30 мая 2025 года. К участию допускаются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской области, в возрасте до 35 лет включительно – индивидуальные авторы и коллективы авторов. Предусмотрено три номинации: «Стихотворения Победы», «Памятные места Победы» и «Они сражались за Родину».

Для участия в конкурсе индивидуальные или коллективные работы надо будет поджать организаторам в электронном виде, а именно в форме видеоролика длительностью не более 3 минут. Так, в номинации «Стихотворения Победы» принимаются видеоролики с чтением стихотворений о воинах и героях Великой Отечественной войны, сражениях в годы Великой Отечественной войны на Орловщине. В номинации «Памятные места Победы» принимаются видеорассказы о местах воинской славы Орловской земли: мемориалах, музеях и памятниках.

Наконец, в номинации «Они сражались за Родину» надо прислать видео с рассказом об участниках и героях Великой Отечественной войны – уроженцах Орловщины, их воинских подвигах. Один автор или коллектив авторов, в котором должно быть не более пяти участников, вправе представить не более одной конкурсной работы в одной из номинаций. Жюри оценит соответствие работы заявленной теме и предъявляемым требованиям, информативность и эстетичность работы, новизну идеи и оригинальность.

Ответственность за соблюдение авторских прав на работы несут те, кто их пришлет. Творческие работы конкурсантам не возвращаются и могут быть использованы по усмотрению Избирательной комиссии Орловской области. Победители будут награждены дипломами и памятными сувенирами, а победители территориального этапа могут быть поощрены благодарностью территориальной избирательной комиссии.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»