В Малоархангельском районе нашли «мертвые души»

Глава орловского сельского поселения трудоустроила, но не обеспечила работой водителей.

О возбуждении уголовного дела 28 марта сообщило СУ СК России по Орловской области. Глава Ленинского сельского поселения подозревается в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии правоохранителей, женщина в период с января 2021 года по ноябрь 2024 фиктивно трудоустроила знакомых в администрацию. Три человека работали в разное время водителями. Получаемые в качестве зарплаты средства псевдоработники возвращали главе.

«В настоящее время по уголовному делу осуществляется проведение следственных и иных процессуальных действий, назначен комплекс судебных экспертиз», – сообщили в СКР.

В ведомстве уточнили, что в основу уголовного дела легли материалы УФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»