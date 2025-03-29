В Малоархангельском районе нашли «мертвые души»

29.3.2025 | 11:44 Криминал, Новости

Глава орловского сельского поселения трудоустроила, но не обеспечила работой водителей.

Фото: ИА «Орелград»

О возбуждении уголовного дела 28 марта сообщило СУ СК России по Орловской области. Глава Ленинского сельского поселения подозревается в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии правоохранителей, женщина в период с января 2021 года по ноябрь 2024 фиктивно трудоустроила знакомых в администрацию. Три человека работали в разное время водителями. Получаемые в качестве зарплаты средства псевдоработники возвращали главе.

«В настоящее время по уголовному делу осуществляется проведение следственных и иных процессуальных действий, назначен комплекс судебных экспертиз», – сообщили в СКР.

В ведомстве уточнили, что в основу уголовного дела легли материалы УФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»

 


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