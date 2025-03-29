Орловец отстоял право на досрочную пенсию по старости

Ради оформления пенсии на льготных условиях он пошел в суд.

Житель Орловской области выиграл иск о признании за ним права на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Спор рассматривался в Урицком районном суде, в пресс-службе которого пояснили: житель Урицкого района в своем иске указал, что в досрочном назначении пенсии ему было отказано. Ранее он подавал такое заявление в местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области.

Мужчина считает, что имеет право на досрочную пенсию в соответствии с Законом Российской Федерации № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Этот закон действует с 1991 года. Однако чиновники отказали ему, сославшись на условия этого же закона. Причиной для отказа стало «отсутствие необходимой продолжительности постоянного проживания в зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом».

Однако на этот счет у истца имеется иное мнение. Он считает, что «жизненного стажа проживания на загрязненной территории» у него хватает для назначения досрочной пенсии. Суду истец пояснил, что он работает вахтовым методом в другом городе, но по окончании каждой очередной вахты всегда возвращается в родной поселок городского типа Нарышкино, где в таком ритме проживает уже долгое время. Учитывая это и другие обстоятельства, суд требования истца удовлетворил в полном объеме. Правда, решение еще не вступило в законную силу, и проигравшая сторона может его обжаловать.

Ранее Отделение Социального фонда по Орловской области проиндексировало страховые пенсии жителям региона на 7,3 процента. Как сообщала пресс-служба ведомства, в январе 2025 года индексация коснулась получателей пенсий по старости, по инвалидности и по потере кормильца. А уже в феврале правительство страны решило провести вторую индексацию, так как уровень фактического роста цен за 2024 год составил 9,5 процента. Поэтому Отделение Социального фонда по Орловской области в феврале дополнительно проиндексировало пенсии 174 тысяч орловцев, получающих страховую пенсию. В начале 2025 года пенсия увеличилась и у работающих пенсионеров. Индексация коснулась почти 41 тысячи трудоустроенных жителей региона.

ИА «Орелград»