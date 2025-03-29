В Орловской области осудили рецидивиста

Мужчина попался на мелком воровстве.

Уголовное дело рассмотрел Дмитровский районный суд Орловской области. Он вынес приговор в отношении местного жителя по статье 158.1 Уголовного кодекса РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 КоАП РФ). Как пояснили в пресс-службе суда, в ноябре прошлого года данный гражданин залез в дом своего знакомого, откуда тайно похитил различные металлические изделия, чтобы впоследствии сдать их в пункт приема лома черных металлов.

«Подсудимый в судебном заседании вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, в содеянном раскаялся, – уточнили в суде. – Дело слушалось в особом порядке судебного разбирательства. При назначении наказания суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, а также отягчающее обстоятельство – рецидив преступлений. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 месяца 8 дней условно с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу».

По данным Орловского областного суда, в 2024 году наибольшее количество преступников было осуждено районными судами именно за преступления против собственности – 40 процентов от общего количества осужденных, причем основную часть таких преступлений составили кражи – 24 процента. Наказание в виде реального лишения свободы по приговорам, вступившим в законную силу, назначено трети осужденным, из которых 66 процентов имели неснятые и непогашенные судимости, при этом 30 процентов имели две и более неснятые и непогашенные судимости.

По данным Управления МВД России по Орловской области, в прошлом году в результате проведенной работы количество преступлений, повторно совершенных людьми с криминальным опытом, снизилось на 17,5 процента. Всего таких преступлений за минувший год было совершено 1773. Удельный вес рецидивных деяний в общем количестве раскрытых преступлений в УМВД оценивают в 57,4 процента.

ИА «Орелград»