Орловская промышленность ушла в минус

Исключение составляют обрабатывающие производства и сырьевой сектор.

В Орловской области индекс промышленного производства опустился в отрицательную зону, хотя некоторая позитивная динамика прослеживается. Об этом сообщает Орелстат. Как говорят статистики, в феврале 2025 года индекс сократил отставание от уровня объемов выпуска февраля 2024 года до минус 0,9 процента. Отставание же за январь-февраль относительно аналогичного периода прошлого года составило минус 4,5 процента.

Основная ответственность за падение регионального индекса промышленного производства лежит на нескольких отраслях. Так, энергетический сектор по сравнении. С собственными показателями прошлогодней давности просел на 8,2 процента, а сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений в этом году и вовсе ушел в минус на 21,8 процента.

В то же время обрабатывающие производства нарастили объемы своей работы на 1,8 процента по отношению к февралю 2024 года. Сырьевой сектор также продемонстрировал пусть и незначительный, но все-таки рост – плюс 0,2 процента по сравнению с показателями годичной давности. Между тем, областные власти положительно оценили работу промышленного сектора региона по итогам 2024 года. Более подробно об этом отчитается правительство, но расширенную информацию уже обсудили депутаты Орловского облсовета.

В частности, на заседании профильного парламентского комитета выступил руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Денис Леонов. Он рассказал, что в минувшем году промышленные предприятия региона отгрузили собственной продукции на общую сумму 289,7 миллиарда рублей, причем большая часть пришлась на обрабатывающие производства — 263,8 миллиарда рублей.

«Темп роста налоговых поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в промышленности, по словам Дениса Александровича, составил более 109 процентов, – отметила пресс-служба Орловского облсовета. – Основная доля налоговых поступлений — почти 88 процентов, приходится на предприятия обрабатывающих производств. В этой сфере трудятся более 37 тысяч человек, среднемесячная заработная плата в обрабатывающих производствах составила 61 тысячу рублей».

ИА «Орелград»