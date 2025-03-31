Новый вирус в Орловскую область не приходил

Об этом заявили в областном Управлении Роспотребнадзора.

Ситуацию прокомментировал главный орловский санитарный врач Александр Румянцев. Разговор состоялся на сегодняшнем совещании в региональной администрации.

«Новая инфекция, кашель с кровью, температура высокая. И уже начинают рекомендовать масочный режим, якобы. Есть какая-то позиция, установка?» – поинтересовался спикер областного совета Леонид Музалевский.

«Пока ещё на территории региона инфекции, которые Вы обозначили, не выявлялись. Ведётся в установленном порядке мониторинг за заболевшими. Таких фактов не зарегистрировано», – ответил Румянцев.

Также сегодня появление нового вируса опровергли в федеральном Роспотребнадзоре.

Информация стала распространяться ещё 29 марта. Как сообщил телеграм-канал Shot, «по одной из версий, это может быть микоплазменная пневмония». Издание утверждало, что заболевшие неделями страдают от высокой температуры, а также от кашля с кровью, однако при этом тесты не находят у них ни грипп, ни ковид.

ИА «Орелград»