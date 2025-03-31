Орловский предприниматель «монополизировал» ремонт дворов

31.3.2025 | 11:19 ЖКХ, Новости

Он получил три контракта на большую часть объектов Орла.

В 2025 году в рамках программы благоустройства в областном центре должны привести в порядок 24 двора. (Это основные планы, не считая экономии). 19 объектов на сумму около 96 млн рублей будет благоустраивать Александр Семенцов. Контракты подписаны 28 марта, указано в ЕИС «Закупки». Александр Семенцов единственным заявился на три крупных отрытых конкурса.

  • 16 041 526,89 рубля выделено на благоустройство дворов по адресам:  ул. Степана Разина, д. 16; ул. Советская, д. 43; ул. Московская, д. 100, ул. Московская, д. 102
  • 48 706 916,46  рубля – Московское шоссе, д. 11; Московское шоссе, д. 9; ул. Металлургов, д. 46, ул. Металлургов, д.48; ул. Металлургов, д. 50; ул. Металлургов, д. 52; ул. Маринченко, д. 20; ул. Орловских партизан, д. 3
  • 30 979 088,14  – ул. Приборостроительная, д. 66, ул. Матвеева, д. 8; ул. Андрианова, д. 12; ул. Андрианова, д. 12а; ул. 8 марта, д. 19; ул. 60 лет Октября, д. 18; ул. Лескова, д. 36

Лишь четыре двора получило ООО «Горстрой» (г. Орел) – Карачевское шоссе, д.56, ул. Комсомольская, д. 394, ул. Комсомольская д. 302, 304. Цена контракта –12 380 000 рублей. Территорию у дома №7 по улице Орловских партизан будет приводить в порядок ООО “Дорожно-ремонтное предприятие” из Орловского округа. Цена –  5 885 919,71 рубля.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2025 год

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