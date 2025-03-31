Орловщина сократила поставки продовольственного зерна

Объёмы отгрузки в другие регионы упали сразу на 53%.

Такая статистика зафиксирована с января по март текущего года включительно (в сравнении с аналогичным периодом 2024-го). О ней рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Указывается, что в минувшем году за первые три месяца наш регион отправил в другие субъекты 492 тысяч тонн такой сельхозпродукции.

Интересно, что при этом в 2025-м выросли другие показатели, связанные с зерном. Так, отгрузки фуражного зерна (на корм скоту) повысились на 21%, продуктов переработки – на 25%, семенного материала – на 21%.

Продукция поставлялась в регионы ЦФО, а также в Ленинградскую область, Краснодарский и Алтайский края, Татарстан, Мордовию, Карелию и другие регионы.

ИА «Орелград»