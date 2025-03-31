Клычков настаивает на медосмотрах в школах

Посещение больниц, по мнению орловского губернатора, нецелесообразно.

Вопросы диспансеризации обсудили на заседании правительства региона 31 марта. По словам руководителя департамента образования Орловской области Татьяны Патовой, медосмотры учащихся идут в соответствии с графиком. Однако школьников все еще водят в поликлиники.

«На базе образовательных учреждений пока мы не можем проводить. Не все учреждения имеют лицензию и необходимые условия для проведения диспансеризации», – пояснила Татьяна Патова.

Губернатор поинтересовался: почему на базе школ нельзя проводить диспансеризацию силами сотрудников районной больницы или поликлиники? Татьяна Патова не ответила.

«При проведении первичной диспансеризации задача – выявить возможную предрасположенность, либо наличие заболеваний, которые могут привести к тому, что ребенка направляют на углубленную диспансеризацию в медицинское учреждение, – подчеркнул Андрей Клычков. – Мы, когда детей в период подъема заболеваемости тащим в поликлинику, гарантированно их там заражаем. У нас не стоит задача формирования устойчивого иммунитета через посещение мест, где находится большое количество заболевших. Поэтому давайте мы не будем с вами фантазировать. Никакой лицензии образовательная организация не должна получать для проведения первичной диспансеризации силами не учителей, силами медицинских работников районной больницы или поликлиники. В случае, если возникает потребность проведения флюорографии, еще чего-то, пожалуйста, – в поликлинику. Многие из вас имели счастье пройти медосмотр вместе с своим ребенком. Это минимум день среди больных. Мы хотим сформировать коллективный иммунитет через заболевание? Либо мы хотим детей не погружать в заболевшую среду?»

Департаменту образования поручено решить вопрос до 1 мая.

Напомним, о том, что орловских детей будут «диспансеризировать» по-новому Андрей Клычков сообщал в соцсетях в мае 2023 года. В первую очередь, изменения касаются учеников начальной школы, тогда анонсировал губернатор. Диспансеризация детей такого возраста будет проходить прямо в образовательных организациях, без посещения медицинских учреждений.

ИА “Орелград”