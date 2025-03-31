Под Орлом мужчина обокрал спящего товарища

Его действия были квалифицированы по статье 158 Уголовного кодекса РФ.

Уголовное дело рассматривал Новодеревеньковский районный суд Орловской области. Перед ним предстал житель поселка Хомутово. Его действия следствием и судом были квалифицированы по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации как кража (тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Кстати, причиненный потерпевшему материальный ущерб составил 6537 рублей.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено в первый день июля 2024 года. Подсудимый пришел в гости к своему знакомому. Какое-то время мужчины совместно распивали спиртные напитки. Хозяина квартиры, в конце концов, сморило, и он уснул, не проводив гостя. Последний тут же решил воспользоваться ситуацией. Он похитил мобильный телефон своего товарища, лежавший рядом с ним на кровати. С похищенным мобильником гость с места преступления скрылся, а в дальнейшем «распоряжался данным телефоном в своих личных целях».

В пресс-службе Новодеревеньковского районного суда пояснили, что в судебном заседании подсудимый свою вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, согласившись с предъявленным ему обвинением. Суду же он пояснил, что на преступление его толкнуло спиртное – с его слов, именно состояние алкогольного опьянения вызвало у него намерение совершить кражу телефона, который впоследствии вернули потерпевшему.

Мужчина в итоге получил обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. В апелляционной инстанции приговор районного суда не обжаловался и уже вступил в законную силу. При назначении наказания, как пояснили в суде, было решено не лишать подсудимого свободы, в том числе из-за наличия нескольких смягчающих наказание обстоятельств.

К их числу суд отнес активное способствование подсудимым раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение им имущественного ущерба и морального вреда, признание вины, раскаяние в содеянном. Добавим, что уголовное дело по ходатайству подсудимого рассматривалось в особом порядке, что дает право на смягчение наказания. В итоге суд пришел к выводу о том, что за совершенное преступление подсудимому должно быть назначено наказание в виде обязательных работ, резюмирует пресс-служба Новодеревеньковского районного суда.

ИА «Орелград»