Число внеплановых выездов к бизнесу выросло на 3000 процентов

Административную нагрузку на бизнес оценил уполномоченный.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин представил свой годовой доклад в Орловском облсовете народных депутатов. В частности, он проинформировал народных избранников о проверках и обследованиях регионального бизнеса. Проведенный правозащитником анализ указал на рост количества проведенных выездных обследований и профилактических визитов.

«Наблюдается положительная практика большинства контрольно-надзорных органов в части увеличения объявленных предостережений, являющихся мерой профилактики нарушений субъектами бизнеса обязательных требований, применяемой в целях недопущения действий, создающих условия для совершения правонарушений – говорится в отчете.

В то же время в нем зафиксировано увеличение показателей индекса административного давления, в том числе рост количества плановых и внеплановых выездных проверок. Правозащитник даже составил своего рода рейтинг в разрезе ведомств. Под номером 1 в нем стоит Главное управление МЧС России по Орловской области: по данным бизнес-омбудсмена, количество внеплановых выездных проверок этого ведомства увеличилось на 2975 процента – с 4 в 2023 году до 123 в 2024 году.

Далее следует департамент промышленности и торговли Орловской области, который в 2023 году не провел ни одной плановой выездной проверки, а в 2024 году провел их 12. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям увеличило количество плановых выездных проверок на 100 процентов – с 15 в 2023 году до 30 в 2024 году. Рост плановых выездных проверок Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области составил 15,9 процента – с 44 в 2023 году до 51 в 2024 году.

Приокское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в 2024 году провело 11 плановых выездных проверок против 6 в 2023 году, то есть рост их числа в данном случае составил 83,3 процента. Правозащитник также сообщил о существенном росте административного давления на бизнес у ряда федеральных контрольно-надзорных органов.

Например, Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям увеличило количество возбужденных административных дел на 230 процентов (с 64 в 2023 году до 211 в 2024 году), размер штрафов – на 248 процентов (с 389 тысячи рублей в 2023 году до 1,352 миллиона рублей в 2024 году), количество штрафов – на 190 процентов (с 29 в 2023 году до 84 в 2024 году).

«Несмотря на то, что анализ представленных данных показывает снижение административного давления в сравнении с предыдущими периодами, в целях повышения рейтинга Орловского региона в общем индексе административного давления необходимо дальнейшее принятие дополнительных мер, направленных на профилактику правонарушений, совершаемых субъектами предпринимательской деятельности, расширение практики назначения штрафных санкций в исключительных случаях и увеличение доли профилактических мероприятий среди общей массы контрольно-надзорных мероприятий», – резюмирует правозащитник.

ИА «Орелград»