Прокуратура потребовала навести порядок у диализного центра

Медицинское учреждение находится в Орле на улице Весёлой, 2.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что дорога, ведущая к центру, находится в ненадлежащем состоянии. Прокуратура Советского района проверила информацию. Она подтвердилась.

Установлено, что покрытие дороги не соответствует необходимым требованиям на протяжении около 30 метров. Здесь нашли множество ям, выбоин, трещин и разломов.

Также прокуратура установила, что ремонт этой дороги запланирован на текущий год. Однако лимиты бюджетных средств на данные цели ещё не доведены.

В связи со всем этим орган наздора внёс представление в адрес руководителя «Спецавтобазы». Дальнейшее развитие ситуации остаётся на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»