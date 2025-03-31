Прокуратура потребовала навести порядок у диализного центра

31.3.2025 | 13:00 ЖКХ, Новости

Медицинское учреждение находится в Орле на улице Весёлой, 2.

Фото: ОНФ по Орловской областти

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что дорога, ведущая к центру, находится в ненадлежащем состоянии. Прокуратура Советского района проверила информацию. Она подтвердилась.

Установлено, что покрытие дороги не соответствует необходимым требованиям на протяжении около 30 метров. Здесь нашли множество ям, выбоин, трещин и разломов.

Также прокуратура установила, что ремонт этой дороги запланирован на текущий год. Однако лимиты бюджетных средств на данные цели ещё не доведены.

В связи со всем этим орган наздора внёс представление в адрес руководителя «Спецавтобазы». Дальнейшее развитие ситуации остаётся на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»


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