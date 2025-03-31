Из Орла на СВО отправили талисманы-обереги

Также бойцам передадут 1000 окопных свечей и другую гуманитарную помощь.

Это 750 пакетов с сухим душем, мужские носки, другие предметы, необходимые защитникам Отечества в зоне специальной военной операции.

Что касается талисманов-оберегов, то они сделаны руками волонтёров (в виде чебурашек и медведей).

Новую партию помощи подготовили волонтёры из группы «Дмитровск 57». Отправку груза осуществит региональный штаб Общероссийского народного фронта.

В ближайшее время помощь доставят на харьковское направление. Её получат орловцы, попавшие на СВО в рамках частичной мобилизации.

«Выражаем огромную благодарность всем тем, кто не остаётся в стороне!» – указали в ОНФ.

ИА «Орелград»