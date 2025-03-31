Из Орла на СВО отправили талисманы-обереги

31.3.2025 | 13:40 Новости, СВО

Также бойцам передадут 1000 окопных свечей и другую гуманитарную помощь.

Фото: vk.com/nf_orel

Это 750 пакетов с сухим душем, мужские носки, другие предметы, необходимые защитникам Отечества в зоне специальной военной операции.

Что касается талисманов-оберегов, то они сделаны руками волонтёров (в виде чебурашек и медведей).

Новую партию помощи подготовили волонтёры из группы «Дмитровск 57». Отправку груза осуществит региональный штаб Общероссийского народного фронта.

В ближайшее время помощь доставят на харьковское направление. Её получат орловцы, попавшие на СВО в рамках частичной мобилизации.

«Выражаем огромную благодарность всем тем, кто не остаётся в стороне!» – указали в ОНФ.

Фото: vk.com/nf_orel

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования