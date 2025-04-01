Брянская компания отремонтирует четыре орловские дороги

1.4.2025 | 6:09 ЖКХ, Новости, Строительство

Контракт подписан 31 марта.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

На открытый конкурс, который проводило КУ ОО «Орелгосзаказчик», поступило две заявки. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Дмитровском, Мценском, Залегощенском и Корсаковском районах первоначально оценили в 365,7 млн рублей. Однако торги помогли снизить цену до 299 миллионов. Наиболее выгодное предложение сделало АО “Брянскавтодор”.  Предусмотрен аванс в размере 47%. Срок исполнения контракта – 18 ноября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Ранее «Орелгосзаказчик» уточнял, что конкурс включал работы на четырех объектах:

  • «Комаричи – Дмитровск» – Девятино в Дмитровском районе,
  • Южный подъезд к г. Мценск в Мценском районе,
  • «Орел – Ефремов» – Моховое в Залегощенском районе,
  • Парамоново – Большие Озерки – Страховка в Корсаковском районе.

Отметим, определение подрядчика для дорожного ремонта на почти миллиард рублей зависло из-за жалоб в УФАС. Определение поставщика приостановлено.

ИА “Орелград”


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