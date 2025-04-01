Брянская компания отремонтирует четыре орловские дороги

Контракт подписан 31 марта.

На открытый конкурс, который проводило КУ ОО «Орелгосзаказчик», поступило две заявки. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Дмитровском, Мценском, Залегощенском и Корсаковском районах первоначально оценили в 365,7 млн рублей. Однако торги помогли снизить цену до 299 миллионов. Наиболее выгодное предложение сделало АО “Брянскавтодор”. Предусмотрен аванс в размере 47%. Срок исполнения контракта – 18 ноября 2025 года, указано в ЕИС «Закупки».

Ранее «Орелгосзаказчик» уточнял, что конкурс включал работы на четырех объектах:

«Комаричи – Дмитровск» – Девятино в Дмитровском районе,

Южный подъезд к г. Мценск в Мценском районе,

«Орел – Ефремов» – Моховое в Залегощенском районе,

Парамоново – Большие Озерки – Страховка в Корсаковском районе.

Отметим, определение подрядчика для дорожного ремонта на почти миллиард рублей зависло из-за жалоб в УФАС. Определение поставщика приостановлено.

ИА “Орелград”