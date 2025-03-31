Клычков подписал указ о создании призывной комиссии

31.3.2025 | 17:21 Важное, Закон и порядок, Новости

Весенний призыв стартует в Орловской области завтра.

Фото: vk.com/oreladm

То же самое произойдёт по всей России.

Весенний призыв на срочную службу в вооружённые силы завершится 15 июля. В армию на год отправятся 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Точный призывной план по Орловской области пока не раскрывался. Однако известно, что в нашем регионе медицинское обследование потенциальных призывников будет проходить в 41 учреждении.

Призывную комиссию возглавил сам губернатор. Также в неё вошёл военный комиссар Орловской области Ренат Сибгатуллин, различные медицинские специалисты.

ИА «Орелград»


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