Орловцев позвали на тотальный диктант

Регистрация участников на официальном сайте уже открыта.

Жители Орловской области могут принять участие в традиционной ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант». Она пройдет 5 апреля, старт написания диктанта назначен на 14.00. Как и в предыдущие годы, в Орловской области организатором акции и модератором выступает областная библиотека им. И. А. Бунина, в стенах которой будет работать главная площадка диктанта. Текст на ней прочтет Сергей Лаврушин, учитель русского языка и литературы из лицея № 21 имени генерала А.П. Ермолова г. Орла.

«Автором текста диктанта этого года стала Марина Москвина, писательница, сценарист, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почетного диплома Андерсена, – рассказали в «Бунинке». – Ею созданы четыре части текста, которые продиктуют в разных часовых зонах 5 апреля на городских площадках и в рамках онлайн-марафона. В этом году трансляция пройдет с федеральной территории Сириус, которая была выбрана столицей «Тотального диктанта – 2025».

Вторая открытая площадка будет работать в музее-заповеднике Спасское-Лутовиново во Мценском районе. Здесь участники акции смогут погрузиться в атмосферу старинного усадебного дома семьи Тургеневых, классической литературы и удивительной мценской природы. Третья площадка, которая будет небольшой по сравнению с двумя предыдущими, расположится в гипермаркете «Лента».

«Также будет организована площадка для написания теста TruD, – добавили в областной библиотеке имени Бунина. – Это проект для тех, кто изучает русский язык как иностранный или неродной и хочет участвовать в акции, но не уверен, что сможет написать оригинальный текст диктанта».

Тотальный диктант — это общественный некоммерческий проект, который реализуется силами неравнодушных любителей русского языка по всему миру. Он давно перестал быть «акцией одного дня» и ежегодно запускает десятки бесплатных просветительских проектов (лекторий, онлайн-марафоны, онлайн-курсы и т.п.), которые требуют дополнительных вложений и привлечения дополнительных ресурсов, отмечают организаторы.

Для участия в акции необходимо зайти на ее официальный сайт и зарегистрироваться. Регистрация уже открыта. Кстати, в Орле библиотека имени Бунина Организовала очный курсы по подготовке к «Тотальному диктанту – 2025». Занятия проходят в малом зале библиотеки. Курсы предоставляют возможность практиковаться в написании текстов под диктовку и в удобном формате повторить правила русского языка. На каждом уроке слушатели изучают сложные темы и пишут небольшие диктанты, основанные на текстах автора «Тотального диктанта – 2025» Марины Москвиной, подчеркнули в учреждении.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”