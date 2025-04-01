В Орле установили границы и размеры для могил

1.4.2025 | 16:50 ЖКХ, Новости

Такое постановление подписал мэр Юрий Парахин.

Фото: ИА “Орелград”

Оно дополняет городское «Положение об организации ритуальных услуг, содержания мест погребения и похоронного дела». Постановление определяет размеры могил, которые предоставляются гражданам бесплатно.

Для одиночных захоронений это два с половиной на полтора метра (3,75 квадратного метра). Для семейных погребений — два с половиной на два с половиной (6,25 квадратного метра).

Также указывается, что расстояние между местами захоронения должно составлять от 30 сантиметров.

Изменения вносятся на основании федеральных и региональных законов, регулирующих данный вопрос, а также местное самоуправление.

ИА «Орелград»


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