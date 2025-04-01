Систему АвтоУСН опробовали 43 налогоплательщика

Налоговики рассказали о первых итогах запуска эксперимента.

Начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов Управления ФНС России по Орловской области Елена Ревякина рассказала членам ведомственного Общественного совета о первых результатах применения специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АвтоУСН). Напомним, что с 1 января 2025 года эксперимент по введению этого специального налогового режима распространяется на все субъекты Российской Федерации. Соответствующий федеральный закон № 362-ФЗ подписал президент Владимир Путин.

В Орловской области новый налоговый режим ввели, приняв в конце прошлого года собственный закон об АвтоУСН. Чтобы регионы смогли присоединиться к эксперименту с 1 января 2025 года, региональный закон надо было принять до конца ноября 2024 года. Депутаты Орловского облсовета в установленный срок уложились и оперативно утвердили новый региональный закон. По словам Елены Ревякиной, на данный момент 43 налогоплательщика орловской области изъявили желание применять АвтоУСН: пять юридических лиц и 38 индивидуальных предпринимателей.

Их суммарный доход которых превысил 7,5 миллиона рублей, и по состоянию на 24 марта 2025 года налоговые начисления по АвтоУСН для них составили порядка 264 тысяч рублей. «АвтоУСН предусматривает сокращение представления отчетности, а доходы и расходы в целях формирования налоговой базы определяются в автоматизированном режиме на основании данных контрольно-кассовой техники (ККТ) и сведений, внесенных налогоплательщиками в личный кабинет», – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС.

Новый специальный налоговый режим предусматривает отмену 10 форм обязательной отчетности, включая налоговую отчетность и отчетность, предоставляемую в Социальный фонд России. Воспользоваться им вправе организации и индивидуальные предприниматели с численностью работников до пяти человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей в год. В рамках режима предусмотрены две налоговые ставки: 8 процентов при выборе объекта налогообложения «доходы» и 20 процентов – при выборе объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

«Повышенные по сравнению с УСН ставки налога обусловлены отсутствием страховых взносов, – уточнили в областной налоговой службе. – Налогоплательщики, применяющие АвтоУСН, освобождены от уплаты страховых взносов за работников, а также за себя как индивидуального предпринимателя. При этом формирование пенсионных прав и социальное страхование сохраняется, финансирование производится за счет бюджетных средств из части налога, зачисляемой в федеральный бюджет».

ИА «Орелград»