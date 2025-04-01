Общественникам станет проще получать гранты

Облсовет внес поправки в закон о бюджетном процессе.

Депутаты Орловского облсовета сразу в двух чтениях внесли изменения в Закон «О бюджетном процессе в Орловской области». Проект поправок был подготовлен в целях приведения регионального закона в соответствие с федеральным законодательством. Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации депутаты уточнили полномочия правительства Орловской области по утверждению порядка предоставления грантов некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.

Такие гранты уже много лет выдаются в форме субсидий из областного бюджета на конкурентной основе. Для этого проводится конкурс. Однако внесенные в региональный закон поправки наделают органы исполнительной власти специальной компетенции Орловской области проводить для некоммерческих организаций не только конкурсы, но и другие конкурентные мероприятия. Например, по аналогии со статьей 78.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, теперь областные власти могут проводить отбор или запрос предложений.

Кроме того, изменения внесены в пункт 33 статьи 4 закона, чтобы привести его в соответствие с аналогичной нормой Бюджетного кодекса Российской Федерации. Поправки уточняют и расширяют полномочия правительства Орловской области об установлении пределов средств и сроков заключения государственных контрактов. Речь идет о договорах, предметом которых является поставка товаров на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Новая норма также будет распространяться на контракты, предусматривающие оказание услуг, длительность оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. В целом, оправки позволят решить проблемы с оплатой таких контрактов за бюджетный счет. «Настоящий законопроект не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции», – говорится в пояснительной записке к нему.

ИА «Орелград»