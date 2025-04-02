«Единая Россия» привлечет волонтеров и муниципальных депутатов к организации Всероссийского голосования за объекты благоустройства

Они проведут информационную кампанию в общественных местах.

21 апреля стартует ежегодное Всероссийское голосование за территории и дизайн-проекты городских пространств. Проводит его «Единая Россия» совместно с Минстроем РФ. После большого этапа предварительной работы, включавший в том числе и общественные обсуждения проектов, партия также организует информационную кампанию по привлечению граждан к участию в голосовании. Об этом сообщает сайт ER.RU.

Накануне секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев провел селектор с регионами и представителями Минстроя, где обсуждалась реализация партпроекта «Городская среда». В рамках этой инициативы партия сопровождает благоустройство проектов на всех этапах: от сбора предложений до контроля качества введенных объектов. Активная работа волонтеров и депутатов ЕР позволила повысить эффективность федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В итоге в 2024 году в нем приняли участие 17 млн россиян.

– Люди увидели, что именно они решают, что и как делать: выбирают не только, какие дворы, площади, парки, скверы и набережные благоустроить в первую очередь, но и какое покрытие использовать при ремонте дорожек, как улучшить освещение, чем оснастить детские и спортивные площадки. То есть люди проявляют активность, реализуя такие проекты до самых мелочей, обсуждают их. А это принципиально важно, – считает Владимир Якушев.

Секретарь Генсовета партии дал поручение регионам привлечь к информационной работе как можно больше волонтеров и муниципальных депутатов. Речь идет не только о партийных добровольцах, но также о молодежи и активных представителях серебряного возраста.

– Задача волонтеров – объяснить жителям значение голосования для родного города, познакомить их с выдвинутыми на голосование проектами. Делать это предстоит на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях. Кроме того, волонтеры с планшетами будут предлагать горожанам проголосовать за понравившийся объект сразу, на месте, – подчеркнул Владимир Якушев.

Голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня на онлайн-площадке. Сейчас проходит модерация направленных предложений граждан.

ИА “Орелград”