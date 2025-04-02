Орловский активист назвал главные проблемы Северного района

Александр Бреев занимается общественной работой уже 10 лет.

Сам орловец вырос в Северном районе – поэтому о местных проблемах знает не понаслышке. Уже 10 лет Бреев помогает обустраивать здесь достойную жизнь — вместе с единомышленниками. Общественник и его команда являются частыми гостями на собраниях жильцов многоквартирных домов.

«Проблем достаточно, и они разные – от банального спила деревьев до серьёзных работ по реконструкции сетей и кровель, также благоустройства», – делится активист. К наиболее значительным вопросам он относит ремонт дворовых территорий, обновление игрового и спортивного оборудования на детских площадках, ветхий подъездный фонд.

«Хочется, чтобы район был комфортным для самих жителей. Чтобы взамен старых нерабочих детских площадок были установлены новые, более комфортные и безопасные, а для пожилых людей – лавочки. Чтобы на территориях домов благоустраивали не только проезжую часть, но также парковочные карманы и пешеходные дорожки», – рассказал Бреев.

Часть вопросов уже удаётся решать. Так, благодаря команде Бреева была произведена отсыпка дорог, а также были благоустройстроены детские площадки.

При этом активиста поддерживает опытная команда. Бреев не просто состоит в партии «Единая Россия», но и является её координатором по Северному району. Также он активно сотрудничает с районной администрацией и городским Советом народных депутатов.

ИА «Орелград»