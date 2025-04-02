На Орловщине забил первый фонтан

Сезон открыли в Болхове.

Здесь запустили светомузыкальный фонтан, открытый в минувшем году. Тогда перерезать красную ленточку пришлось на фоне полуразрушенного здания.

Высота струй составляет 10 метров, а диаметр фонтана — 6 метров. Объект является частью комплекса «Возрождение», который создало акционерное общество «Болховский завод полупроводниковых приборов».

О запуске фонтана в Болхове сообщил «Орёлтаймс». При этом в областном центре сезон откроют только 1 мая. В этот день должен заработать светомузыкальный фонтан «Крылья Орла».

ИА «Орелград»